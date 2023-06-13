Путин не видит смысла в новой мобилизации - СМИ

Во время встречи главы государства с журналистами был поднят вопрос о новой волне мобилизации. Отвечая на него, Владимир Путин отметил, что этот вопрос нужно решать, опираясь на те цели, которые ставит перед собой Россия. Он также рассказал, что есть активисты, которые говорят, что необходимо набрать еще людей, миллион, может, два. Однако глава государства не видит в этом необходимости сегодня и не считает новую волну нужной.

Ранее Владимир Путин сообщил, что вводить особый режим или военное положение в России также нет необходимости.