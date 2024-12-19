Путин не захотел раскрывать свою личную мечту

На прямой линии, которая была совмещена с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин отказался делиться своей личной мечтой, заявив, что сохранит ее «при себе», сообщило РИА Новости.

Президенту страны задали вопрос о наличии у него личной мечты, которая не связана с его государственной деятельностью.

«Есть, конечно, но это же личная мечта, можно я оставлю ее про себя», — сказал Путин.

Кроме того, Путин отметил, что его счастье будет неполным, пока россияне не вернутся с войны, пока молодые люди не начнут создавать необходимое количество семей и заводить детей, а представители искусства и культуры не реализуют свои идеи и планы.

Ранее Путин назвал тех политиков, которые ему были интересны и сыграли значительную роль в укреплении отношений с Россией: Это Гельмут Коль, Жак Ширак и Сильвио Берлускони.