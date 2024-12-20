Путин: необходимо решать проблему снижения рождаемости

Президент России Владимир Путин заявил на заседании Госсовета о поддержке семей в стране, что необходимо решать проблему снижения рождаемости, передает РИА Новости.

Он указал на продолжающуюся общую тенденцию к уменьшению числа новорожденных и на то, что люди все чаще откладывают брак и рождение детей.

По мнению президента, для успешного развития России необходимо, чтобы граждан стало значительно больше, чем в данный момент, особенно акцентируя необходимость увеличения числа многодетных семей.

Путин подчеркнул, что страной необходимо активно реагировать на серьезный демографический вызов и разработать эффективные меры для роста рождаемости. Он призвал к тому, чтобы стимулировать семьи к рождению троих и более детей.

Ранее Путин назвал демографическую ситуацию в России одной из самых важных проблем, требующих внимания. В ходе прямой линии президент подчеркнул, что уровень рождаемости в стране упал до 1,4%.