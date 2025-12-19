Путин о своих слабостях: я обычный человек, но давать пищу для пересудов не намерен

Владимир Путин отказался публично заниматься самоанализом и перечислять черты своего характера. Отвечая на вопрос о личных недостатках, глава государства отметил, что подобные откровения лишь порождают ненужные слухи, хотя и признал, что, как любой живой человек, он не лишен изъянов.

Вопросы личного характера традиционно вызывают живой интерес у аудитории, и нынешнее общение президента с общественностью не стало исключением. У Владимира Путина поинтересовались, какие свои качества он мог бы отнести к отрицательным, а какие — к положительным. Однако глава государства предпочел не давать развернутую характеристику собственной персоне, грамотно уйдя от детального разбора.

Российский лидер пояснил свою позицию достаточно прагматично. По его словам, публичное разделение своих черт на «хорошие» и «плохие» не несет конструктивного смысла. Более того, президент считает, что такие разговоры становятся идеальной почвой для возникновения лишних пересудов и сплетен. Давать повод для досужих разговоров он посчитал излишним.

В то же время Владимир Путин не стал поддерживать образ человека без изъянов. Он откровенно заявил, что отрицательные качества у него, безусловно, имеются. Президент напомнил, что он такой же человек, как и все остальные, и ничто человеческое ему не чуждо.

Ранее Путина попросили запретить магические услуги.