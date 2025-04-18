Путин объединился с богатейшей страной Ближнего Востока ради мира

Россия поможет в содействии с Катаром достичь мира на Ближнем Востоке. Считается, что именно там может обостриться с новой силой конфликт. Некоторые эксперты уверены, что процесс нужно остановить, так как все может привести к Третьей мировой.

В ходе последних переговоров Путин и эмир Катара обсудили Палестину и Израиль, события в Сирии, а также возможные пути по примирению конфликтных сторон. Как напомнила эксперт, Катар стал одной из немногих стран, которая не пошла на нормализацию отношений с «асадовской» Сирией.

«У катарцев давние связи с новым президентом Сирии Фаруком Шараа. С учетом того, что в Сирии находятся две российские военные базы, эти переговоры Путина с эмиром чрезвычайно важны», — подчеркнула востоковед Елена Супонина.

Также опрошенные эксперты сошлись во мнении, что эскалации конфликта на Ближнем Востоке не хотят обе стороны. По этой причине Россия и Катар собираются работать сообща.

Примечательно, что эмир Катара Аль Тани не был в России с 2017 года. Несмотря на это, российская сторона успешно налаживала взаимоотношения со страной. После встречи почетного восточного гостя и Владимира Путина связи стали еще крепче.

Ранее сообщалось, что Катар за 2024 год посетили 80 тысяч российских туристов.