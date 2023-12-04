Владимир Путин сделал заявление в рамках ежегодного заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом пишет РИА Новости.

На мероприятии президент России высказал серьезную озабоченность по поводу нарастающей волны русофобии на Западе. Глава государства подчеркнул, что данное явление несет негативные последствия для международных отношений и подрывает институт политики.

Русофобия на Западе выражается не только в отдельных высказываниях, но и в конкретных действиях, таких как санкции и давление на российские компании. Путин не раз призывал к диалогу и конструктивному взаимодействию, выражая надежду на возможность преодоления недопониманий.