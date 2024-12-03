Президент Владимир Путин встретился с проходящими реабилитацию бойцами спецоперации и рассказал, кто заинтересован в дестабилизации безопасности в России и уничтожении страны. Комментарий приводит RT .

Глава государства встретился с участниками СВО в Центра инновационных технологий в ортопедии, где собрались в основном бойцы с протезами. Они как никто другой знают и видели действия ВСУ под указкой Западных партнеров и Зеленского, доблестно выполняли боевые и другие служебные задачи.

Путин на церемонии поблагодарил военных, а также пообщался на актуальные политические и военные темы. Он отметил, что Запад взял глубоко ошибочный курс на эскалацию украинского конфликта.

«Кто-то говорит со стороны: «Надо нанести России стратегическое поражение». А это что такое? Уничтожить!» — заявил Путин.

Напомним, 21 ноября Владимир Путин обратился к личному составу ВС России и гражданам, чтобы прокомментировать неправомерные атаки на страну со стороны Украины. Тогда ВСУ стали применять западное оружие дальнобойного типа. Западу напомнили о последствиях, обновленной ядерной доктрине, а также сообщили об испытаниях новой отечественной ракеты «Орешник».