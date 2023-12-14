Путин объяснил появление нового учебника про истории

Во время итоговой пресс-конференции 14 декабря президент России ответил на вопрос об учебнике по истории. Владимир Путин объяснил, почему был создан новый учебник.

По словам главы государства, учебников по истории раньше было много – не меньше 60 – и большая части из них содержала те или иные исторические искажения. А наша страна сейчас нуждается в фундаментальной, единой государственной версии.

Отдельно президент отметил, что учебники по истории не должны заниматься обслуживанием чьих-либо интересов, а должны содержать правду.