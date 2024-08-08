Путин объявил о выплатах жителям Курской области, покинувшим дома из-за атак ВСУ

Президент РФ Владимир Путин поддержал назначение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей жителям Курской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за атак ВСУ. Об этом он заявил во время встречи с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.

Средства на эти цели будут выделены из бюджета.

Также президент отметил, что необходимо напрямую работать с пострадавшими семьями.

Глава государства выразил надежду, что губернатор сделает все необходимое для развития своего региона.

Ранее эксперты издания Forbes назвали безумием атаку ВСУ на Курскую область.