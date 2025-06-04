Путин обсудил с новым папой римским судьбу украинского конфликта и свободу веры

Фото: [ Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам прошло под руководством президента России Владимира Путина/Медиасток.рф ]

Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым папой римским Львом XIV, обсудив урегулирование украинского конфликта, обмен пленными и проблемы религиозной свободы на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин впервые побеседовал по телефону с новым главой Римско-католической церкви Львом XIV, который был избран понтификом месяц назад. Российский лидер выразил признательность Святому престолу за готовность содействовать мирному урегулированию конфликта с Украиной.

В ходе беседы Путин подчеркнул, что киевский режим продолжает делать ставку на эскалацию противостояния, что препятствует поиску дипломатических решений. Глава российского государства отметил заинтересованность Москвы в достижении мира на Украине исключительно политико-дипломатическими методами.

Особое внимание в разговоре было уделено гуманитарным вопросам. Путин проинформировал понтифика о достигнутых в Стамбуле договоренностях по обмену с украинской стороной военнопленными и телами погибших.

Российский президент также выразил надежду на более активную позицию Ватикана в защите свободы вероисповедания на украинской территории. Этот вопрос приобрел особую актуальность на фоне притеснений православных верующих в ряде регионов Украины.

Лев XIV, настоящее имя которого Роберт Фрэнсис Превост, стал первым в истории понтификом из Соединенных Штатов. 69-летний американец большую часть карьеры провел в Южной Америке в качестве миссионера и получил кардинальский сан лишь в 2023 году. Его избрание в мае 2025 года стало неожиданностью для многих наблюдателей.

Ранее Путин объяснил, почему Россия не предоставит передышку в боевых действиях на Украине.