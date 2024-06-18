Путин одобрил договор о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей

Президент РФ Владимир Путин одобрил проект Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким в беседе с интернет-изданием «Абзац» рассказал о значимости этого сотрудничества.

Северная Корея была и остается дружественной к России страной. Как отметил специалист в области международных отношений, КНДР изначально понимала, зачем потребовалось проведение СВО. Именно по этой причине на заседании Генассамблеи ООН эта страна голосовала против осуждения РФ из-за начала спецоперации.

Как отметил Евгений Ким, причина также кроется в общих целях и совпадениях, ведь Северная Корея также борется с непониманием Запада и выступает за многополярный мир.

«Северная Корея – единственная страна в мире, которая заявила о том, что она в одном окопе с Россией в борьбе против однополярного мира. <...>С этой точки зрения наши стратегические интересы совпадают. Тем более что КНДР выступает за многополярный мир, обеспечение равной безопасности и равноправные взаимовыгодные отношения», – пояснил собеседник.

Как заключил эксперт, Договор между РФ и КНДР направлен не только на установление партнерства в военной области, но также устанавливает тесные связи по части культуры, экономики, науки и многого другого.

Ранее сообщалось, что на Западе рассказали о «красной черте», которую перешли США в конфликте с Россией.