Запад перешел красную черту в конфликте на Украине, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для «Weapons and Strategy».

Брайен отметил, что США продолжают стратегию прокси-войн, но теперь в отношении России.

По мнению Брайена, Запад и США перешли красную линию в тот момент, когда разрешили Киеву наносить удары своими ракетами по российской территории. Он подчеркивает, что такой шаг существенно изменил характер конфликта, сделав его более опасным и непредсказуемым.

Автор также выражает обеспокоенность отказом Украины и Запада от переговоров и отсутствием стремления к миру со стороны США и большей части Европы. По мнению Брайена, эти факторы увеличивают риск эскалации конфликта, который может привести к использованию ядерного оружия, вплоть до перехода конфликта в третью мировую войну.

Такая оценка подчеркивает растущую тревогу среди экспертов по поводу текущей стратегии Запада в отношении Украины и России. В условиях, когда перспективы мирного урегулирования кажутся все более отдаленными, опасения относительно дальнейшей эскалации конфликта становятся все более актуальными.

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