Путин одобрил меры по поддержке угольной отрасли

Президент России Владимир Путин одобрил меры, с помощью которых правительство хочет поддержать угледобывающую промышленность. Он поставил свою подпись на соответствующем документе. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Правительство России разработало меры по стабилизации ситуации в угольной промышленности. В их число входит применение понижающих коэффициентов на тарифы при перевозке железной дорогой энергетического угля. Скидка на услуги РЖД будет действовать при транспортировке угля в западном либо южном направлениях. Все затраты, которые понесут сами железные дороги, будут компенсированы из федерального бюджета. Также вводится разработка специальных стратегий для ряда угледобывающих предприятий. Некоторые из них будут законсервированы либо вовсе закрыты, по отношению к другим проведут оздоровительные меры.

Планируется, что в рамках таких мер изменят законодательство. Оно позволит проводить в особом порядке банкротство предприятий из угольной сферы. Все эти меры были предложены правительством РФ, и их согласовал президент Путин. Он наложил свою одобрительную резолюцию на письмо, которое поступило в его адрес.

Ранее российский лидер заявил, что некоторые политики поступают как придурки. Они вводят против России санкции несмотря на то, что такие меры в первую очередь вредят их же странам. Путин подчеркнул, что некоторые государства готовы впасть в рецессию, лишь бы хоть как-то навредить РФ.