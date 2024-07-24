Путин открыл новые социальные объекты в Донбассе по видеосвязи

Современные технологии не стоят на месте, как и развитие новых регионов России. Некоторые из объектов удалось представить в эту среду, 24 июля. Причем, церемония их открытия Президентом состоялась дистанционно – при помощи видеосвязи.

Мероприятие прошло в ходе совещания у главы государства по вопросам социально-экономического развития исторических субъектов страны. В рамках него были открыты и представлены сразу несколько объектов, расположенных на новых территориях России.

Одним из них стала больница в Мариуполе, рассчитанная на 165 коек. В результате проведения капремонта в медицинском учреждении установили инновационное оборудование. Однако, работы в других корпусах еще не закончены.

В Запорожской области был открыт круглогодичный образовательный центр. На данный момент он способен принять 216 человек. Здесь будут проводиться различные мероприятия, интересные для современной молодежи.

Также Президент открыл Краснодонский роддом в ЛНР, филиал Нахимовского военно-морского училища Минобороны России в Мариуполе и участок дороги Новотроицкое – Чаплинка.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что население Донбасса имеет право на комфортные условия для жизни и работы уже сейчас.