Путин отправил венок на прощальную церемонию с Масляковым

Президент России Владимир Путин отправил венок на церемонию прощания с главой КВН Александром Масляковым, сообщило РИА Новости.

Кроме того, венки были отправлены родственниками Маслякова, командами КВН «Сборная РУДН», «Город Пятигорск», «СОК» и Первым каналом.

Ранее председатель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о будущем КВН без Маслякова. Она заверила, что телеигра продолжит существование, и отметила, что до самого конца руководитель внимательно следил за проектом.

На церемонии выступил генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст. Он охарактеризовал Маслякова как незаменимого человека и подчеркнул, что благодаря КВН российский шоу-бизнес пополнился множеством талантливых артистов.

Церемония прощания с Александром Масляковым в Москве подошла к концу, и легендарный ведущий был отправлен в последний путь под звуки аплодисментов.

Ранее сообщалось, что Shot выложил в Сети последнее видео Маслякова на сцене КВН перед смертью.