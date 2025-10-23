Путин ответил на санкции США: диалог важнее войны, но давление неприемлемо

Владимир Путин, комментируя планы США по введению новых ограничительных мер, заявил, что Россия не приемлет давление, но готова к серьезному диалогу. По его словам, ни одна уважающая себя страна не будет действовать под принуждением. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин четко обозначил позицию Москвы в ответ на заявления из Вашингтона о готовящихся санкциях. Он подчеркнул, что ни одна самоуважающаяся страна не станет ничего делать под давлением извне. При этом российский лидер четко разделил два подхода: бесперспективное давление и конструктивное взаимодействие.

Путин заявил, что между Россией и Соединенными Штатами существует множество сфер, где сотрудничество было бы взаимовыгодным. Однако переход к нему возможен только в том случае, если стороны откажутся от политики ультиматумов и перейдут к серьезному диалогу о перспективах. Ключевым тезисом стало утверждение, что любое взаимодействие всегда лучше, чем продолжение конфронтации. Слова Путина прозвучали на фоне недавних заявлений американской администрации о намерении ужесточить ограничительные меры, что задает новый тон в развитии сложного диалога между двумя державами.

