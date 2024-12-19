Путин ответил на вопрос о своих портретах в рабочих кабинетах

Нижегородцы в ходе прямой линии с президентом России поинтересовались, чем украшены кабинеты Владимира Путина, и висят ли на стенах его портреты. Глава государства ответил отрицательно, но назвал несколько интересных предметов интерьера.

Как оказалось, в рабочих кабинетах президента скромно. Помимо базовой классической мебели в помещениях только иконы и воодушевляющий бюст русского ученого Михаила Ломоносова. Своих портретов в комнатах глава РФ не держит.

«У меня нет портретов в кабинете. У меня есть в одном кабинете икона, а во втором, еще одном кабинете, стоит бюст Ломоносова», — сказал Путин на прямой линии.

Напомним, 19 декабря состоялась прямая линия Владимира Путина. Она продлилась 4,5 часа, считая часть пресс-конференции. За это время президент ответил на вопросы граждан и журналистов, а также отметил ключевые темы о развитии сфер в России.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин рассказал анекдот в ходе прямой линии.