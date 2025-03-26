Путин переадресовал бойцам СВО благодарность за освобождение Суджи

Во время заседания наблюдательного совета «Движения первых» Путина поблагодарили за освобождение Суджи. Он переадресовал эти слова тем бойцам, которые воюют на передовой. Об этом сообщил ТАСС.

На заседании, которое вел российский лидер, со словами благодарности в его адрес обратилась Надежда Алымова. Она от лица всех жителей курского приграничья поблагодарила его за освобождение российской территории, в том числе и города Суджа.

«Это не мне, прежде всего слова благодарности — нашим бойцам, нашим настоящим мужчинам, братьям вашим, отцам», — ответил Путин.

Он добавил, что тем бойцам, которые сейчас сражаются на фронте, надо отдать должное, поскольку именно они защищают свою страну и ее жителей.

Ранее на том же заседании Путин оценил численность детей и молодежи, которые входят в «Движение первых». По его мнению, это целая армия, поскольку в организацию вступило 11 млн человек. Президент отметил важность того, что движение активно работает и развивается как в крупных городах, так и небольших населенных пунктах.