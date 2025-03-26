Президент России сравнил членов «Движения первых» с армией
Путин: больше 11 млн человек в «Движении первых» являются приличной армией
Фото: [официальный сайт президента России]
В настоящее время больше 11 млн человек состоят в рядах «Движения первых», а подобное количество участников сравнимо с армией. Как сообщило РИА Новости, об этом сказал президент России Владимир Путин.
В среду под руководством российского лидера проходит заседание наблюдательного совета «Движения первых».
«Движение растет, ширится. В его рядах сегодня 11 миллионов человек, свыше 11 миллионов — это уже так приличная армия целая», — заявил глава РФ.
Также он отметил важность того, что движение активно работает и развивается как в крупных городах, так и небольших населенных пунктах.
На этой же встрече председатель правления движения Артур Орлов обозначил планы до 2030 года. Согласно предварительным расчетам, к этой дате количество участников «Движения первых» должно достичь 18 млн человек.
Ранее стало известно о том, что на заседании наблюдательного совета Путин поднимает вопросы, которые касаются воспитания детей и молодежи.