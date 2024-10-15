Путин передал Росимуществу активы американской Universal Beverage Company

Президент Российской Федерации Владимир Путин передал под временное управление Росимущества активы американской фирмы Universal Beverage Company, которая осуществляет свою деятельность в России, в том числе под маркой «Главпродукт». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Среди активов, переданных под временное управление, находятся 100% акций дочерних компаний ООО «Промсельхозинвест» и АО «Главпродукт», а также связанные с ними организации и доли.

Таким образом, под временное управление Росимущества также перешли Балтийский консервный завод и ООО «Объединенные консервные заводы».

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ потребовала взыскать €1 млрд ущерба с Shell.