Путин подарил лидеру Северной Кореи представительский российский автомобиль

Во вторник СМИ Кореи рассказало, что Ким Чен Ын получит в подарок от российского коллеги Владимира Путина автомобиль российского производства. По некоторым данным, аналогичный автомобиль есть в гараже главы Туркмении, но его образец был официально куплен. Бывший президент Туркмении увидел автомобиль в 2019 году, когда ему показали Aurus Senat цвета «искрящийся белый». Тогда лидер страны решил закупить все версии автомобилей из России этой марки, в 2022 году был куплен первый.

Президент России Владимир Путин использует российский лимузин Aurus Senat с 2018 года. Именно на нем он последний раз приезжал на церемонию вступления в должность президента.

Приобрести автомобиль собирался и глава Турции, правда ему обещали подарить Aurus при покупке вертолета с салоном от этой фирмы, но пока об этом не сообщалось.