Путин подарил лидеру Северной Кореи представительский российский автомобиль
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Глава КНДР Ким Чен Ын стал первым мировым лидером, получившим от российского лидера представительский российский автомобиль Aurus. Об этом сообщает ТАСС.
Во вторник СМИ Кореи рассказало, что Ким Чен Ын получит в подарок от российского коллеги Владимира Путина автомобиль российского производства. По некоторым данным, аналогичный автомобиль есть в гараже главы Туркмении, но его образец был официально куплен. Бывший президент Туркмении увидел автомобиль в 2019 году, когда ему показали Aurus Senat цвета «искрящийся белый». Тогда лидер страны решил закупить все версии автомобилей из России этой марки, в 2022 году был куплен первый.
Президент России Владимир Путин использует российский лимузин Aurus Senat с 2018 года. Именно на нем он последний раз приезжал на церемонию вступления в должность президента.
Приобрести автомобиль собирался и глава Турции, правда ему обещали подарить Aurus при покупке вертолета с салоном от этой фирмы, но пока об этом не сообщалось.