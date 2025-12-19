Путин поддержал выплаты до трех лет: что теперь будет с пособиями

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о продлении выплаты пособия по уходу за ребенком. В настоящее время пособие выплачивается до достижения ребенком возраста полутора лет.

Предложение предполагает продление этих выплат до трех лет. Выступая на прямой линии, глава государства отметил, что подобные обращения от граждан поступают в большом количестве и являются обоснованными. Он также подтвердил, что такая инициатива пользуется широкой общественной поддержкой.

При этом президент указал, что ключевым препятствием для реализации этой меры остаются бюджетные ограничения. По его словам, правительству необходимо работать над решением задач такого рода и находить ресурсы для расширения поддержки семей с детьми.

