Путин поделился секретом своего прекрасного внешнего вида

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, почему он так хорошо выглядит. По его словам, ему помогает оставаться в тонусе движение к намеченным целям. Рассказ российского лидера привело РИА Новости.

Путин провел общение с представителями многодетных семей из разных регионов России. Ему задали вопрос, что именно помогает ему сохранять такой хороший внешний вид. Он ответил, что для человека крайне важно наличие целей и движение в их направлении.

«Это мобилизует и дисциплинирует, заставляет заниматься нужными, правильными вещами и держит в тонусе. Это самое главное, а все остальное прилагается: спорт, режим и так далее», — указал президент

Глава государств подчеркнул, что основной момент для человека — это наличие внутренних установок.

Ранее сообщалось, что в ходе разговора с многодетной семьей из Ингушетии президент не стал прерывать беседу в то время, как ему позвонили по телефону. Он посмотрел на экран, и продолжил общение. Он выслушал стихотворение от одного из детей.