Путин подписал указ о награждении Москальковой орденом «За заслуги перед Отечеством»

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова была удостоена награждения орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное Валентиной Матвиенко, спикером Совета Федерации. По ее утверждению, Москалькова удостоена высокой награды за большой вклад, внесенный в дело укрепления законности, защиты прав и интересов российских граждан. Ее многолетний добросовестный труд было решено отметить орденом.

«Татьяна Николаевна Москалькова награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени», — указала Матвиенко.

Ранее сообщалось, что указом Путина трем российским артистам было присвоено почетное звание народных. Этого удостоили Максима Аверина, Анну Михалкову и Александра Олешко. Каждый из них внес большие заслуги в развитие кинематографического, театрального и другого российского искусства.