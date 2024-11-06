Путин подписал указ о праздновании 80-летия Жириновского

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году мероприятий в честь 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского. Соответствующий документ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Также глава государства своим решением постановил создать организационный комитет, члены которого будут заниматься подготовкой и проведением празднования. Возглавит собрание председатель Госдумы Федерального собрания Вячеслав Володин. Всего в оргкомитет вошли 14 человек, среди которых, в том числе, глава МИД Сергей Лавров, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и другие.

Ранее сообщалось о том, каким образом Владимиру Жириновскому удавалось достаточно точно угадывать события будущего.