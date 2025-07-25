Путин подписал указ о росте штата МВД России

Владимир Путин, глава Российской Федерации, подписал указ о расширении штата центрального аппарата Министерства внутренних дел. Согласно новому указу, количество сотрудников увеличится на 350 человек, достигнув 7 110 единиц, по сравнению с прежними 6 760.

В тексте указа говорится об установлении предельной штатной численности центрального аппарата МВД РФ (исключая персонал, занимающийся охраной и обслуживанием зданий) в размере 7 110 человек. Данный указ вступит в юридическую силу с 1 октября 2025 года.

В предыдущей редакции указа, предельная штатная численность центрального аппарата МВД (также без учета персонала по охране и обслуживанию) была установлена на уровне 6 760 единиц. В это число входили 6 041 сотрудник органов внутренних дел РФ, 661 федеральный государственный гражданский служащий и 85 работников.

Ранее сообщалось, что Путин назначил Георгия Михно новым послом РФ в Польше.