Владимир Путин подписал указ о смене ставки НДФЛ: кого коснутся изменения

Закон об изменении ставки НДФЛ подписан президентом Владимиром Путиным. Речь идет об изменениях для россиян, которые работают из-за границы. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Связан такой закон с тем, что уследить, является ли работник-удаленщик налоговым резидентом в нашей стране, сложно, и для них устанавливается единая ставка НДФЛ. Стали известны подробности нового закона: так, тем российским гражданам-налоговым резидентам, которые работают на заграничную компанию, нужно либо самостоятельно обратиться с декларацией о доходах, либо же компании стать налоговым агентом и, встав на учет в органе, заплатить налоги на своего сотрудника в размере 13 или 15 процентов.

При этом налогом не облагаются те выплаты «удаленщикам», которые связаны с возмещением затрат для рабочего процесса.

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