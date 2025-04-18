Путин подписал указ об изменении правил ношения военной формы

В России вышел указ за подписью президента Путина об изменении правил ношения формы в вооруженных силах, а также в различных спецслужбах. Документ уже опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

По новому указу, меняются правила ношения знаков различия у офицеров, прапорщиков и курсантов в ВС РФ. Сюда же отнесли и сотрудников Федеральной службы безопасности, а также работников Главного управления специальных программ президента.

Помимо этого, приняты изменения в ношении погонов для младших и старших офицеров. Также в указе помещены данные о полевой форме в различных ведомствах, в том числе у разведки и ФСБ.

Ранее сообщалось, что Путин наградил Марию Захарову, официального представителя МИД России, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Дипломат была удостоена награды за вложенные силы в претворение внешнеполитического курса России, а также многолетнюю дипломатическую службу.