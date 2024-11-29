Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты РФ: в состав вошли Малышева и Сметанюк

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором утверждены новые члены Общественной палаты Российской Федерации. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

В состав палаты вошли Елена Малышева, возглавляющая АНО «Национальный центр исторической памяти при президенте РФ», а также Сергей Сметанюк, занимающий пост заместителя генерального директора АО «Мостострой-11» и являющийся сопредседателем Ассоциации образовательно-производственных кластеров в области транспорта, участвующей в федеральном проекте «Профессионалитет».

Ранее Путин утвердил обновленный список показателей, исходя из которых будет даваться оценка работе региональных властей.