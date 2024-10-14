В Минфине подтвердили индексацию зарплат бюджетникам

В России проиндексируют зарплаты бюджетникам. Эти планы подтвердили в Министерстве финансов, сообщает ТАСС в понедельник, 14 октября.

По данным журналистов, об этом на заседании комитета Госдумы по налогам и бюджету сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Политик уточнил, что в число тех, кому зарплата будет проиндексирована, входят следующие категории: медработники, врачи, учителя и другие.

Зарплата будет индексироваться исходя из роста заработной платы в среднем по стране, а точнее – дохода по экономике российских субъектов. В целом, на эти цели из федерального бюджета готовы выделить 114 миллиардов рублей.

Напомним, ранее стало известно, что мигрантов в России притягивают крупные города из-за зарплат.