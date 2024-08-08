Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранных граждан

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий полиции право выдворять за пределы страны иностранных граждан и лиц без гражданства. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Ранее подобными полномочиями обладали только судьи и пограничники. Теперь и полиция сможет самостоятельно принимать решения об административном выдворении.

Выдворяемые граждане будут помещаться в спецучреждения на срок до 48 часов.

Закон вступит в силу через полгода.

Ранее Владимир Путин подписал закон об «антинаркотической пропаганде» в интернете.