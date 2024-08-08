Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранных граждан
Фото: [МВД России]
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий полиции право выдворять за пределы страны иностранных граждан и лиц без гражданства. Документ опубликован на сайте правовых актов.
Ранее подобными полномочиями обладали только судьи и пограничники. Теперь и полиция сможет самостоятельно принимать решения об административном выдворении.
Выдворяемые граждане будут помещаться в спецучреждения на срок до 48 часов.
Закон вступит в силу через полгода.
Ранее Владимир Путин подписал закон об «антинаркотической пропаганде» в интернете.