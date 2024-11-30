Путин подписал закон о регулировании деятельности частных охранников и детективов

Президент РФ Владимир Путин подписал два закона, регулирующих деятельность частных охранных предприятий и детектив.

В первом законе говорится о лицензировании частных охранных предприятий. Документ регулирует оказание их сотрудниками содействия полиции. Также в нем прописаны полномочия и определены цели и принципы работы частных охранников и правовая основа их деятельности.

Сотрудники частных охранных предприятий получат социальные гарантии, также будет осуществляться государственный надзор за соблюдением профильного законодательства на основе прописанных условий.

Также внесены поправки в закон о частных детективах. Они позволят правительству утверждать перечень грубых нарушений лицензионных требований для данных организаций и определять порядок предоставления сведений из специального реестра.

Новые законы вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что Путин сравнил силу «Орешника» с падением метеорита.