Путин подписал закон о регулировании деятельности частных охранников и детективов
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Президент РФ Владимир Путин подписал два закона, регулирующих деятельность частных охранных предприятий и детектив.
Соответствующие документы 30 ноября появились на официальном портале правовой информации.
В первом законе говорится о лицензировании частных охранных предприятий. Документ регулирует оказание их сотрудниками содействия полиции. Также в нем прописаны полномочия и определены цели и принципы работы частных охранников и правовая основа их деятельности.
Сотрудники частных охранных предприятий получат социальные гарантии, также будет осуществляться государственный надзор за соблюдением профильного законодательства на основе прописанных условий.
Также внесены поправки в закон о частных детективах. Они позволят правительству утверждать перечень грубых нарушений лицензионных требований для данных организаций и определять порядок предоставления сведений из специального реестра.
Новые законы вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
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