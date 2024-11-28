Путин сравнил силу «Орешника» с падением метеорита

«Мощный удар - как метеорит падает», — сообщали лидер страны журналистам, рассказывая о потенциале ракеты «Орешник».

По словам главы государства, в летательном аппарате используются элементы, нагревающиеся до 4 тыс. градусов, что сопоставимо с показателями на поверхности Солнца. Также Путин заявил о возможности трансформировать систему и сделать ее еще более мощной.

Ранее сообщалось о том, какими техническими характеристиками обладает «Орешник».