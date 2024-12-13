Путин подписал закон, по которому органы власти регионов РФ с военным положением смогут ограничить сведения о себе

Теперь сведения о действиях органов власти могут быть ограничены на тех территориях, где вводится военное положение. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Документ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно этому закону, расширяется список мер, которые могут быть предприняты в тех районах, где вводится военное положение. Теперь на их территории может предприниматься сокрытие информации о деятельности органов власти, причем как федеральных, так и самоуправления, а также органов военного управления и других организаций.

При этом сокрытие данных не касается работы правоохранительных органов. Так скрыть данные о функционировании судов сможет только Верховный суд. Ограничить сведения о работе прокуратуры и следственных органов, соответственно, смогут исключительно Генеральная прокуратура, а также Следственный комитет РФ. Все эти меры предприняты для повышения безопасности в тех органах, которые функционируют на территориях с военным положением.

Ранее председатель Госдумы Володин сообщил, что в закон о доходах иноагентах внесли поправку. По ней на спецсчета будут перечисляться не только средства за авторские права. Сюда же включили и доходы от продажи движимого и недвижимого имущества, аренды, а также проценты от банковских вкладов. Все это будет выдаваться иноагенту только после того, как с него снимут данный статус.