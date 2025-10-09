Путин пообещал компенсации за крушение самолета AZAL

Россия возьмет на себя все необходимые выплаты компенсаций в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании AZAL. Соответствующее заявление сделал Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом пишет «Коммерсант».

Владимир Путин заверил, что Москва полностью выполнит свои обязательства перед семьями жертв авиакатастрофы. В планах — не только материальная поддержка пострадавших, но и тщательное расследование инцидента. Глава российского государства подчеркнул, что действиям всех причастных к происшествию должностных лиц будет дана строгая правовая оценка.

Со своей стороны, Ильхам Алиев выразил благодарность российскому коллеге за оперативность и предоставленную информацию о ходе разбирательства. Крушение самолета AZAL стало одним из самых резонансных происшествий в регионе за последнее время.

Решение о выплате компенсаций указывает на политическую волю к урегулированию последствий катастрофы на высшем уровне.

