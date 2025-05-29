Путин пообещал сделать все необходимое для стабилизации ситуации в Запорожье

Во время встречи с представителями многодетных семей из Запорожья президент РФ Владимир Путин пообещал, что правительство сделает все возможное, чтобы выправить ситуацию в Запорожской области. Его слова привел ТАСС.

Российский лидер в режиме видеоконференции пообщался с многодетными семьями из различных регионов. Во время разговора с представителями Запорожья он обнадежил своих собеседников.

«Понимаем, что ситуация достаточно непростая в вашем регионе, но все будем делать для того, чтобы она стабилизировалась и дальше», — указал он.

Путин подчеркнул, что в дальнейшем будут приняты меры, благодаря которым удастся эффективно реализовать программы по поддержке людей во всех регионах России.

Ранее сообщалось, что в ходе разговора с семьей из Ингушетии, президент не стал прерывать беседу в то время, как ему позвонили по телефону. Он посмотрел на экран, и продолжил общение. Он выслушал стихотворение от одного из детей.