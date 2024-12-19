Путин попросил не ругать высокопоставленных чиновников, которым необходимо поручение от президента

В ходе прямой линии Владимир Путин объяснил, почему многим чиновникам необходимо поручение от президента, чтобы начать решать определенную проблему.

По мнению российского лидера, при подходе к любому делу сразу возникает несколько альтернативных способов ее решения. Многие работники имеют разнонаправленные мнения.

«Поручение, как правило, нужно для того, чтобы определиться. Вот есть спор какой-то, есть развилка, как говорят в правительстве, такая при решении вопроса», — указал Путин.

Именно поэтому чиновники требуют от своего президента «командирское решение», которое уже снимает с повестки дня любые дискуссии.

Ранее в ходе той же прямой линии глава РФ заявил, что уже попросил Министерство обороны побыстрее принять решение поводу выплат семьям тех военнослужащих, которые попали в плен в ходе СВО. Путин добавил, что в данном вопросе также существуют различные альтернативы помимо прямых выплат со стороны военного ведомства, и это сейчас решается.