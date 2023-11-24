Путин поручил быстрее внести в ГД и принять поправки о персональных данных

Российский президент Владимир Путин поручил министрам оперативнее внести поправки о персональных данных в Госдуму, а депутатов – поскорее их принять. Об этом пишет РИА Новости 24 ноября.

По словам лидера страны, в Госдуму как можно скорее должен быть внесен пакет поправок в закон о экспериментальных правовых режимах в инновационных сферах. В первую очередь, речь идет о законе по защите персональных данных людей.

Путин отметил, что изменения уже подготовлены, и принять поправки получится намного быстрее. Фактически они устанавливают наказание за вред имуществу, здоровью или даже жизни в случае использования технологий.