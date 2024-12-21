Путин поручил рассмотреть вопрос создания военно-спортивных лагерей

В России могут появиться военно-спортивные лагеря. Вопрос об их создании президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть правительству.

Цель реализации данной инициативы – формирование у молодого поколения мотивации идти на военную службу и повышения престижа процессии военнослужащего.

Ответственными за выполнение данного поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.

Доклад главе государства должен быть представлен до 15 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что Путин предложил сделать 2025 год годом защитника Отечества в связи с 80-летием Великой Победы.