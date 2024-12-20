Путин предложил сделать 2025 год годом защитника Отечества в связи с 80-летием Великой Победы

В ходе совещания Госсовета, посвященного поддержке семей в России, президент Владимир Путин предложил сделать 2025 год годом защитника Отечества, сообщило РИА Новости.

Он подчеркнул, что в следующем году страна отметит 80-летие Великой Победы. В связи с этим Путин высказал инициативу объявить 2025 год специальным годом в честь защитников Родины.

Это предложение связано с тем, чтобы почтить как современных героев и участников специальной военной операции, так и память о тех, кто в разные исторические эпохи сражался за свою страну.

Ранее Президент Путин на фоне флага морпехов во время прямой линии заявил о близости ВС РФ к выполнению всех задач СВО.