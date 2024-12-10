Путин предложил разгрузить врачей и учителей от работы с бумагами

Путин предложил значительно упростить жизнь учителей и врачей, убрав с них обязанность работать с бумажными документами.

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин поднял вопрос о чрезмерной отчетности в сферах медицины и образования. По словам президента, многолетние разговоры о необходимости сокращения объема бумажной работы для врачей и педагогов пока не привели к заметным изменениям. Об этом пишет РИА Новости.

Президент подчеркнул, что педагогам важно сосредоточиться на обучении и воспитании, а врачам — на оказании качественной помощи пациентам. Чтобы достичь этой цели, требуется пересмотреть и сократить количество отчетных документов, которые отвлекают специалистов от их основной деятельности.

Глава государства выразил надежду, что члены Совета по правам человека помогут добиться ощутимых улучшений в этом направлении. Он отметил, что система перегруженности отчетностью не только затрудняет выполнение профессиональных обязанностей, но и снижает мотивацию работников.

Эксперты неоднократно говорили о том, что бюрократическая нагрузка остается одной из основных проблем в работе врачей и педагогов. Решение этой задачи может существенно повысить эффективность обеих сфер.

Ранее стало известно о том, что в Подмосковье сократилось число ложных вызовов в Систему-112.