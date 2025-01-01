Путин поручил Собянину создать интернет-витрину достижений Москвы

До марта 2025 года в Москве по поручению российского президента рассмотрят создание интернет-витрины о достижениях столицы в технологиях, включая и искусственном интеллекте (ИИ). Ответственным за этот вопрос глава государства назначил мэра Москвы Сергея Собянина.

После участия в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» Владимир Путин рекомендовал московскому правительству зафиксировать все достижения столицы в единой интернет-витрине. Президент предложил включить туда все технологические прогрессы, в том числе важные шаги в области с ИИ.

Как указано в документе, витрина позволила бы дополнительно сделать привлекательный инвестиционный образ Москвы, а также заинтересовать редких специалистов, в том числе на международном рынке труда.

Пока правительству столицы лишь рекомендовали рассмотреть вопрос о создании витрины. Доклад об этом необходимо представить до 1 марта 2025 года.

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