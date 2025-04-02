Путин поручил ввести особый порядок призыва в армию для выпускников колледжей

Все выпускники колледжей могут получить право на особое прохождение службы при призыве в армию. Поручение по разработке новых правил соответствующим ведомствам выдал президент России Владимир Путин. Этот документ уже опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер во время заседания Совета при президенте по науке и образованию заявил, что выпускники колледжей должны иметь возможность прохождения военной службы по призыву с сохранением и развитием их профессиональных компетенций. Также должна сохраняться их устойчивая связь с работодателем. По этой причине всем тем, кто получил среднее профессиональное образование, надо предусмотреть особый порядок призыва на срочную службу.

Разработкой новых правил будет заниматься правительство РФ. С ним над выработкой особого порядка станут работать Министерство обороны, а также Общероссийское общественное движение «Народный фронт „За Россию“.

Ранее Путин утвердил закон, согласно которому учащиеся, не планирующие поступать в 10-й класс, смогут сдавать на ОГЭ лишь два предмета. В качестве пилотного проекта, такие правила на экзаменах после 9-го класса будут распространяться на три российских региона, Москву, Санкт-Петербург и Липецкую область.