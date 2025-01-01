Путин поручил ввести в вузах единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранцев

Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть способы введения единого вступительного экзамена по русскому языку для иностранцев, которые решили поступать в высшие образовательные заведения и научные организации.

Как уточняется в документе с поручением, правительству предстоит разработать внедрение единого стандарта экзамена, которые будут сдавать все иностранные абитуриенты. Правила должны создаваться с учетом мнения Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, пишет ТАСС.

Среди главных критериев — соответствие правилам русского языка, единый стандарт, который поможет наиболее точно определить навыки владения русским у иностранцев.

Также Владимир Путин дал поручения по поддержке, продвижению русского языка за границей, проведению тематических просветительских мероприятий, в том числе в новых регионах РФ.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин распорядился обеспечить реализацию проекта ВСМ, связывающей Москву и Санкт-Петербург.