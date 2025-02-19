Путин примет участие в мероприятиях к годовщине смерти Собчака в Петербурге

Владимир Путин побывает в Санкт-Петербурге и примет участие в тех мероприятиях, которые будут проходить в годовщину смерти Анатолия Собчака. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное пресс-секретарем российского лидера Дмитрием Песковым.

«Сегодня Путин будет вспоминать Собчака — в связи с годовщиной примет (участие) в соответствующих мемориальных мероприятиях», — указал тот журналистам.

Ранее Песков заявил, что переговоры президента РФ и главы Белого дома Дональда Трампа могут пройти еще до конца февраля. По его мнению, недавние переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде стали важным стартом для этого процесса. Он добавил, что вопрос о последовательности выборов на Украине и прекращении огня не подлежит решению в Москве или Вашингтоне.