Путин пошутил про быка размером с комнату и продукты с ГМО

Фото: [ Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф ]

В пятницу, 28 ноября, президент России Владимир Путин в рамках встречи с участниками V Конгресса молодых ученых пошутил о генно-модифицированных продуктах.

На встрече с главой государства директор Института ветеринарной медицины, зоотехники и биотехнологии Кубанского государственного аграрного университета Анна Гнеуш поделилась результатами своих исследований в сфере биотехнологий агропромышленного комплекса.

«Вы нас не будете кормить генно-модифицированной продукцией? Быка размером с эту комнату нам не будете давать на обед?» – пошутил Путин.

Ученая категорически отказалась участвовать в проекте. Она подчеркнула, что ее научные интересы полностью сосредоточены на исследованиях микробного синтеза.

Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 22% с 2026 года.