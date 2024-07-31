Путин посмертно наградил ямальского бойца «Малого» за отличие на СВО

Погибший участник спецоперации Афанасий Калин из ЯНАО удостоился награды от президента РФ за участие в боевых миссиях и заслуги, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Государственную награду вручили сестре павшего ямальского бойца, участника СВО под позывным «Малой». Ее передал военный комиссар города Губкинского, Пуровского и Красноселькупского районов. Боец Афонасий Калин как раз проживал в последнем, в селе Красноселькуп.

Северянин был добровольцем. Он заключил с МО РФ контракт на военную службу летом прошлого года. Он погиб, не отслужив и года: о смерти стало известно в марте 2024 года. Подробности о его гибели не раскрываются, но отмечается, что погиб мужчина при выполнении боевых миссий.

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