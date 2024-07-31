Жену сенатора Керимова отметили орденом «За заслуги перед Дагестаном»

Фирузу Керимову наградили за реализацию инвестиционного проекта и за активное участие в жизни Республики, о чем также сообщили в пресс-службе администрации главы РД.

Сергей Меликов вручил жене сенатора Сулеймана Керимова орден «За заслуги перед Дагестаном». Он отметил, что Фируза является замечательной женщиной, которая добросовестно выполняет свои обязательства.

Уточняется, что ее также наградили за реализацию инвестиционного проекта «Алияк» в Дагестане. Орден был вручен прямо на объекте, где строится молочно-товарная ферма. Фируза Керимова, в свою очередь, отблагодарила команду за работу над проектом и руководство РД за оказание поддержки.

Стоит отметить, что в отношении сенатора Керимова и его семьи действуют американские санкции. Несмотря на это, правительство Дагестана высоко оценило вклад Фирузы Керимовой в развитие региона и присвоило ей высокую награду.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин наградил вдову известного русского писателя Александра Солженицына. Женщина была его ближайшей помощницей.