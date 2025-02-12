Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» подростка из Курской области

Трагедия произошла на реке Сейм 19 июля 2024 года, рассказал РИА Новости глава Октябрьского района Курской области Андрей Быковский.

В тот день 16-летний Артем проходил мимо реки и увидел, что его друг Максим Зорин тонет и зовет на помощь. Мальчика уносило течением реки. Артем бросился на помощь.

Максим, который был крупнее Артема, уже ушел под воду, но все еще продолжал держаться за плечи друга. Артем продолжал делать попытки спасти себя и товарища. В последний момент он смог схватиться за ветки, но они не выдержали веса подростков и сломались, рассказал Быковский.

Остававшиеся на берегу дети, ставшие свидетелям произошедшего, побежали за помощью. На место трагедии прибыли спасатели МЧС, но было поздно, оба мальчика утонули.

Из предоставленной агентству главой района характеристики следует, что Артем Жердев был спокойным, дисциплинированным, внимательным и ответственным школьником. Подросток собирался поступать в железнодорожный техникум областного центра.

Ранее сообщалось о том, что в Чечне спасли трех подростков, заблудившихся в лесу при сборе черемши.