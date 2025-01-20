В Чечне спасли троих подростков, заблудившихся в лесу при сборе черемши

В Чечне спасатели обнаружили троих подростков, которые потерялись в лесу Серноводского района во время сбора черемши. Об этом сообщает РИА Новости.

Молодые люди не вернулись домой до наступления темноты, и обеспокоенные родственники обратились за помощью к экстренным службам.

Поисково-спасательные работы длились около шести часов в условиях минусовой температуры. К ночи специалисты МЧС нашли обессиленных подростков, согрели их у костра и накормили. Уже к утру ребята вернулись домой, состояние их здоровья не вызывает опасений.

Сбор черемши в Чечне – популярное сезонное занятие, которое нередко становится источником дополнительного заработка для местных жителей. Дикий чеснок, известный своим резким запахом, используется в национальной кухне региона, где из него готовят начинки для пирогов, жарят с мясом и даже применяют в современных рецептах. Однако походы в горы за растением требуют особой осторожности из-за сложных маршрутов и рисков заблудиться.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности в лесных массивах, особенно зимой, когда температура воздуха падает ниже нуля.

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